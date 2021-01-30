Karlı dağ başında 'termal jakuzi'

Alperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yazkış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve 'doğal jakuzi' görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 3540 dereceyi buluyor. Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde 'doğal jakuzi' görüntüsüyle dikkat çekiyor. Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor. Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca Havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-01-30 17:49:51
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