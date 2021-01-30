Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle SivasMalatya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. SivasMalatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. SivasMalatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.

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