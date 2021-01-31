Tarihi kent meydanında mest eden görüntüler Sivas’ta akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluşturdu.

Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Adeta beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerinin bir arada yer aldığı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler ortaya çıktı. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.