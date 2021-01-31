'Hobbit Evleri'nde masalsı kış güzelliği

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Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Hobbit köyünde masalsı manzara oluşturdu.

Dünden itibaren etkili olan kar yağışı, Sivas'ta aralıklarla devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Hobit Evleri, karla birlikte masalsı bir görüntüye büründü. Hafta sonunu Paşabahçe'deki Hobbit evlerinde geçirenler bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği alanda oluşan buz sarkıtları ve civarda dolaşan kaz ve ördek sürüleri de ilgi çekti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

2021-01-31 14:05:30



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