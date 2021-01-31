Tuğrul Yavaşçı Sivas Belediyespor’da

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, ara transfer döneminin son gününde Kardemir Karabükspor’dan Tuğrul Yavaşçı’yı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor’da ara transfer döneminin son gününde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeşilbeyazlı takım, Kardemir Karabükspor’un stoperi Tuğrul Yavaşçı’yı transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllığına kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Tuğrul Yavaşçı ve Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal katıldı.

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