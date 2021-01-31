Yiğidolar, ligde 7. kez mağlup oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alanyaspor ile Süper Lig’de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 21. maçını oynadı. Sahadan 31 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 20, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a 20, ligin 8. haftasında Galatasaraya’a 21, 10. haftada Göztepe’ye 10, 15. haftada Beşiktaş’a 30 ve 21. haftada Kasımpaşa’ya 20 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 21 mücadelede 22 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.