Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada

DHA

Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada


Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kış ayında sıcak ve soğuğu bir arada barındırma özelliği ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede, 40 derece sıcaklığındaki su travertenlere yayılıyor. Soğuk havada sıcak suyun çıkardığı buhar ise ilginç bir manzara oluşturuyor. 
Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan bölge Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı. 'Altınkale', kışla birlikte farklı bir özelliğe kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapatırken açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti. Altınkale'de termal kaynaktan çıkan su travertenlere yayılırken, aşağı kısımlara indikçe soğuyarak buz tutuyor. Bir yanda kar, diğer yanda ise 40 derecelik sıcak suyun olduğu Altınkale, kısıtlama günlerinde de az da olsa ziyaretçi çekiyor. 
'SİVAS İÇİN ÇOK İYİ BİR DEĞER'
Altınkale'yi ziyarete gelen Servet Baş (38), "Altınkale çermiğimize yakışmış. Pamukkale'nin ikizi gibi. Hatta Pamukkale den daha güzel olmuş diyebilirim. Sivas'a güzel bir değer katmış. Kendimizi bildik bileli Sıcak Çermik Kaplıcası'na geliriz. Bu yapılan projeyle daha da güzel bir olmuş" dedi.
Harun Aydın (40) ise, "Yıllardır Sivas'ta yaşıyorum. Yapılan projenin Sivas için çok iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli bir yer olmuş. Pamukkale'nin ikizi gibi. Kaplıcalardan çıkan suyun bu şekilde kullanılıyor olması sevindirici. Şehre renk kattığını düşünüyorum" diye konuştu.
Engin Tırnakçı (39) da , "Tüm Sivaslılar burayı bilir. Çocukluğumuzda buralarda çadırlar kurulurdu. Şimdilerde daha güzel çalışmaların, yeniliklerin yapılması memleketimiz için çok güzel bir şey. Daha Pamukkale'ye gittim burası da onun ikizi gibi diyebilirim. Kim memleketimiz için çalışıyorsa Allah onlardan razı olsun diyorum. Böyle şeyleri görmekte bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2021-02-01 08:43:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’da Ahmet Oğuz ilk resmi maçına çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Ahmet Oğuz ilk resmi maçına çıktı
Yiğidolar, ligde 7. kez mağlup oldu
YEREL HABERLER Yiğidolar, ligde 7. kez mağlup oldu
Max Gradel ligdeki 6. golünü attı
YEREL HABERLER Max Gradel ligdeki 6. golünü attı
Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma ...
Tuğrul Yavaşçı Sivas Belediyespor’da
YEREL HABERLER Tuğrul Yavaşçı Sivas Belediyespor’da
Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce ...
Bayraklarla donatılan kardan adam, ilgi odağı oldu Sivas’ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu.
YEREL HABERLER Bayraklarla donatılan kardan adam, ilgi odağı ...
Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma ...
'Hobbit Evleri'nde masalsı kış güzelliği
YEREL HABERLER 'Hobbit Evleri'nde masalsı kış güzelliği
Kar eğlencesi kısıtlamayı unutturdu, Sivaslılar doyasıya eğlendi Sivas kent merkezinde 15 santimetreyi bulan kar, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu
YEREL HABERLER Kar eğlencesi kısıtlamayı unutturdu, Sivaslılar ...
Sivas'ta kar yağışı; 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 641 yerleşim yeri ulaşıma ...
Dondurucu soğukta doğal jakuzi keyfi
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta doğal jakuzi keyfi
Sivas’ta 641 köy yolu ulaşıma kapandı Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Sivas’ta 641 köy yolu ulaşıma kapandı Kent merkezinde ...
Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Yoğun tipi hayatı felç etti Sivas’ta yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yoğun tipi hayatı felç etti Sivas’ta yoğun tipi ...
Tarihi kent meydanında mest eden görüntüler Sivas’ta akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tarihi kent meydanında mest eden görüntüler Sivas’ta ...
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya ...
Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı, o anlar ...
Karlı dağ başında 'termal jakuzi'
YEREL HABERLER Karlı dağ başında 'termal jakuzi'
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
Sivas Belediyespor Pekin Köşnek’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Pekin Köşnek’i kadrosuna kattı
Sivas Belediyespor’da Bayburt maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da Bayburt maçı hazırlıkları ...
Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler ...
Otomobilin motor kısmı alev aldı Sivas’ta park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmı alev aldı Sivas’ta park ...