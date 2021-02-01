Can sıkıntısından yapılan kardan aslan görünümüyle dikkat çekti Sivas’ta yaşayan inşaat teknikeri Harun Yıldırım’ın komşularının yardımıyla 2 saatte yaptığı kardan aslan görünümüyle dikkat çekti

Sivas’ta yaşayan inşaat teknikeri Harun Yıldırım’ın komşularının yardımıyla 2 saatte yaptığı kardan aslan görünümüyle dikkat çekti.

Sivas’ta yoğun yağışın etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, çözümü karla eğlenmekte buldu. Kent merkezi Diriliş Mahallesinde yaşayan inşaat teknikeri Harun Yıldırım da komşularının yardımıyla apartmanında önüne yaklaşık 4 metre uzunluğunda kardan aslan yaptı. Yıldırım ve komşularının yaptığı kardan aslan görünümüyle dikkat çekti. Vatandaşlar, ilgi odağı olan kardan adamla fotoğraf çekindi.



Döne Toprak, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı canlarının sıkıldığını ve kardan aslan çalışması yaptıklarını belirterek “Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı canımız sıkıldı, binadaki komşularımızla güzel bir çalışma yaptık. Can sıkıntısı” dedi.



5 kişiyle 2 saatte yaptılar

Kasım Çınar, kardan aslanı 5 kişiyle 2 saatte yaptıklarını belirterek “Diriliş mahallesinde abilerimle, komşularımızla kar yağışından sonra canımız sıkıldı. Ne yapalım derken, kardan adam klasik olduğu için bu şekilde aslan yapalım dedik. Güzel bir çalışma oldu. Yapımı yaklaşık bir buçuk iki saat sürdü. 5 kişiyle beraber yaptık. Öğle saatlerinde başladık, bu saatlerde de tamamen bitirdik” dedi.



"Pandemiden dolayı canımız sıkıldı, zamanımızı değerlendirelim dedik"

İnşaat teknikeri Harun Yıldırım, kardan aslanı yaparken inşaat malası kullandığını belirterek “İnşaat sektöründeyim. Pandemiden dolayı can sıkıntısı, zamanımızı değerlendirelim dedik. Apartmanımızın önüne güzel bir şekil çıkarttık. Vatandaşların tepkisi de gayet güzeldi. Resim çekinenler oldu. Yaklaşık 2 saat uğraştık, ortaya bu eser çıktı. Normal inşaat malasıyla yaptım” dedi.

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