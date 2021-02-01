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Sivas’ta 311 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor.

İHA

Sivas’ta 311 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı il genelinde birçok köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas’ta bu gün itibariyle 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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