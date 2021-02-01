Eşek yemliği kızak oldu Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan iki arkadaş ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kafadar iki arkadaştan Erkan Demirtaş, otomobilin direksiyonuna geçerken Halil Yılmaz ise kızak yaptıkları eşek yemliğinin içine bindi. Otomobil yemliği karla kaplı sokaklarda çekerken yemlik içindeki Yılmaz ise kayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.