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Sivas’ta önemli bir sağlık hizmeti Sivas’ta 2015 yılında acil servis hizmetleri, ameliyathaneleri ve cerrahi servisleri kapatılan SSK hastanesi, Devlet Hastanesi adı altında yeniden hizmete alındı

İHA

Sivas’ta önemli bir sağlık hizmeti Sivas’ta 2015 yılında acil servis hizmetleri, ameliyathaneleri ve cerrahi servisleri kapatılan SSK hastanesi, Devlet Hastanesi adı altında yeniden hizmete alındı

Sivas’ta 2015 yılında acil servis hizmetleri, ameliyathaneleri ve cerrahi servisleri kapatılan SSK hastanesi, Devlet Hastanesi adı altında yeniden hizmete alındı.
Sivas’ta 2015 yılına kadar hizmet veren SSK hastanesi bu yıldan sonra sadece poliklinik hizmeti ve cerrahi olmayan bölümlerde servis hizmeti vermekteydi. Artan talep üzerine hastane 1 Şubat tarihi itibariyle yeniden tam teşekküllü olarak hizmet vermeye başladı. Devlet Hastanesi adı altında yeniden hizmete alınan hastanede yatak kapasitesi 160’a çıkartıldı. Acil, cerrahi servisler ve ameliyathaneler hizmete alındı. AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve parti yöneticileri hastanede inceleme bulunarak Sağlık İl Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç ve hastane başhekimi Mesut Acıöz’den bilgiler aldı.
Hastane başhekimi Mesut Acıöz, hizmete başladıklarını ifade ederek, “Genel ve Çocuk acil servis hizmeti veren ve 10 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan hastanemiz 160 yatak ile halkımızın hizmetine açıldı. Halkımızın taleplerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkımıza kaliteli hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Sağlık İl Müdürü Selçuk Moğulkoç ise ek bina olarak hizmet veren hastanenin Sivas Devlet Hastanesi olarak yeniden hizmete açıldığını belirterek, “Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımıza, valimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. Sivaslıların ciddi talebi vardı bunu yerine getirdik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
2002 yılından itibaren AK Parti iktidarı sağlık alanında önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, “Şehrimizde bu hizmetlerden nasibi aldı. Özellikle Sivas Numune hastanemizin 1076 yatak kapasitesi ile yapılması, ağız diş sağlığı hastanesi, ilçelerimizde hastanelerin yapılması, 250 yataklı çocuk hastanesinin yapılması bunun en önemli örneğidir. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Üniversitemize 1071 yataklı nitelikli bir hastaneyi kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kangal başta olmak üzere birçok ilçemizde yenileme çalışmalarımız sürecek” dedi.
2002 yılından itibaren Sivas’taki sağlık hizmetleri hakkında sayısal verileri paylaşan Aksu, şunları kaydetti; “Hekim sayısı 2002 yılında 297 iken şuan 761 hekim görev yapıyor. Uzman hekim sayımız 333’ten 583 hekim görev yapıyor. 2002 yılında 1269 yatak kapasitemiz bugün 2682 yatağa kavuştu. Nitelikli yatak sayısı 24’ten 1789 ulaştı. Yoğun bakım yatağımız yokken şuan 389 yatak ile hizmet veriliyor. Toplam ambulans sayımız ise 2002 yılında 20 ambulans varken şuan 82’ye çıkarıldı. 112’de ise 17’den 40 ambulansa çıkarıldı. AK Parti iktidarından özellikle halkımızın bizden istediği merkezde bir hastane, acil ve poliklinik hizmetlerinin ağırlıklı çalıştığı bir talep vardı. Bunu görüşerek milletvekillerimize ilettik. Ek bina olarak hizmet veren bina Sivas Devlet Hastanesi olarak müstakil bir hastaneye dönüştürüldü. 160 yatağı 4 ameliyathanesi ve 10 yoğun bakım yatağıyla özellikle acil ve poliklinik konusunda hemşerilerimizi rahatlatması için merkezde olduğu için önemli bir hizmet oldu. Sivas, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hak ettiği desteği alacaktır. Buranın ilimize kazandırılmasında emeği geçen bakanımıza, Milletvekillerimizle, valimize, belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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