Türkiye'nin en soğuk gecesi burada yaşandı, farkında bile olmadılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Şubat gecesi Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı Sivas'ın Gemerek ilçesinde ölçüldü. Soğuğa alışkın olan Gemerekliler soğuğu hissetmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Şubat gecesi Türkiye'de en düşük sıcaklık eksi 14 derece ile Sivas’ın Gemerek ilçesinde ölçüldü. Sivas'ın ayazına alışkın olan Gemerekliler soğuğu hissetmediklerini belirterek, "Bugün Türkiye’nin en soğuk yeri Gemerek olarak söylenmiş. 14 derece olarak belirlenmiş. Bizim için pek soğuk değil. Bundan önce 24, 25 dereceleri de gördük. Onun için bize pek soğuk olmadı” dedi. Yalın Şimşek ise “Gece 14 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri Gemerek olmuş. Ama biz farkında değiliz. Çünkü biz her zaman soğuğun içinde olduğumuz için daha soğuklara da alışkınız” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.