Sivaslı çiftçinin kardan yaptığı traktör görünümüyle dikkat çekti

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır Kasabasında yaşayan Sözay Arslan'ın kardan yaptığı traktör görünümüyle dikkat çekti.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır Kasabası, Arpaözü Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Sözay Arslan çocuklarıyla birlikte kardan traktör yaptı. Arslan ailesinin yaptığı traktör kasabada yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kardan traktör yaparak çocuklarını eğlendiren Sözay Arslan, “Daha önce kardan araba ve evler yapmıştım. Bu sefer değişiklik olsun dedim, çocukların traktöre olan merakını bildiğim için onlara bir traktör yapalım diye bir çalışma yaptım” dedi.

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