Yaşlılarda ve aşırı kilolularda kalça kireçlenmesine dikkat Op. Dr. Turan Taş, kireçlenmenin ilerlemesi halinde kalça protezi ameliyatının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, yaşlılığın ve aşırı kilonun sebep olduğu kalça kireçlenmesi hakkında önemli bilgiler vererek, yapılan ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenmenin ilerlemesi halinde kalça protezi ameliyatı yapıldığını belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş kalça kireçlenmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Taş, “Topuz ve soketten oluşan kalçayı kaygan bir yapıya sahip olan kıkırdak dokular korur. Kıkırdak dokular, soketi ve topuzu sararak sürtünmeyi azaltmaya yarar. Ancak zamanla bu dokular incelir ve yıpranmaya başlar. Bu duruma kalça kireçlenmesi denir. İlerleyen yaşın ve aşırı kilonun önemli bir risk faktörü olduğu kalça kireçlenmesinde hastalar ağrılardan şikayet eder. Kireçlenme ne kadar ilerlerse ağrılar da o kadar şiddetli olur. 1’den 4’e kadar seviyelere ayırdığımız bu hastalığın tedavi metodu hangi seviyede olduğuna göre değişir. hafif seviyelerdeki kireçlenmeleri durdurmak ya da yavaşlatmak için ameliyatsız yöntemler uygulanabilirken, ileri seviyeli durumlarda kalça protezi ameliyatına başvurmak gerekebilir. Tabi seviyenin dışında hastanın şikayetleri de karar almakta önemlidir" dedi.



"Yaşlılarda ve aşırı kilolularda sıkça görülüyor"

Op. Dr. Turan Taş, hastalığın en önemli nedeninin yaşlılık ve aşırı kilo olduğunu belirterek, “En önemli iki neden yaşlılık ve aşırı kilodur. Kıkırdak yapılar zamanla yıpranır, incelir ve aşınır. Normalin üzerindeki kilo da buna eklenince kireçlenme kaçınılmaz bir hale gelir. Aşırı kilo ve ilerleyen yaş dışında genetik etmenler, doğuştan kalça çıkığı, güçsüz kaslar, avasküler nekroz, kalçaya yönelik travmalar ve enfeksiyonlar da önemli nedenler arasındadır. Kalça kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrılar kasık, uyluk ve kalça bölgelerinde hissedilebilir. Hafif seviyelerde nispeten daha az olan ağrılar aktivite sırasında artarken dinlenme esnasında azalır. Eğer kireçlenme ilerlemişse istirahat halindeyken bile ağrılarla baş etmek durumunda kalınır. O kadar şiddetlidir ki; kişiyi uykudan uyandırabilir’’ şeklinde konuştu.



“Geriye yönelik bir tedavi yöntemi yoktur’’

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, geriye dönük bir tedavi yönteminin olmadığını söyleyerek, “Diz kireçlenmesinde olduğu gibi kalça kireçlenmesinde de geriye yönelik bir tedavi yöntemi yoktur. Yıpranan kıkırdaklar eski haline döndürülemez. Ameliyatsız yöntemlerin amacı kireçlenmeyi durdurarak veya yavaşlatarak hastanın hayat kalitesini arttırmaktır. Ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenme ilerlemişse kalça protezi ameliyatı yapılabilir. Ameliyatsız tedavi yöntemleri ise kilo vermek, dinlenmek, egzersiz yapmak, ilaç ve enjeksiyon tedavisi ve fizik tedavidir’’ ifadelerini kullandı.



Ameliyat sonrası iyileşme süreci yavaş ilerliyor

Dr. Taş, kalça kireçlenmesi ameliyatının iyileşme sürecinin kapalı ameliyata oranla yavaş ilerlediğini dile getirerek, “Yapılan ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenme ilerlemişse, ağrılar dinlenme sırasında dahi geçmiyorsa, kişinin hayat kalitesi düşmüşse kalça protezi ameliyatı uygulanabilir. Kalça protezi ameliyatında yıpranan yüzeyler çıkartılarak yerlerine eklemi taklit eden özel protezler konur. Hasta bu sayede eski ağrısız ve konforlu günlerine geri dönmüş olur. Ortalama 1,52 saat süren ameliyattan sonra hasta dinlendirilir. Ertesi gün ayağa kaldırılır. 35 gün kadar hastanede misafir edilir. Açık bir ameliyat olduğu için iyileşme süreci kapalı ameliyatlara göre daha yavaştır" dedi.

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