Tyler Boyd resmen Sivasspor’da

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DG Sivasspor, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ABD’li futbolcu Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattı. Boyd, sezon sonuna kadar Sivaspor forması giyecek.

Ara transfer döneminin son gününde DG Sivasspor, Tyler Boyd’un 20202021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Tyler Boyd, İstanbul’da Sivasspor Kulübü As Başkanı Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas’a gelecek olan başarılı futbolcu Boyd, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. ABD’li oyuncu ekim ayından bu yana kadro dışı olması nedeniyle siyahbeyazlı takımda görev yapamadı.

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