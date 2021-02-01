Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı Sivas’ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SivasKayseri Karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi. Çongar köyü muhtarı H.Ö.D. idaresindeki 58 TL 959 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken güneş ışığının görüşünü engellemesi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Keçili köyü muhtarı M.A. idaresindeki 58 FP 790 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Çongar köyü muhtarı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.