Köy muhtarlarının araçları çarpıştı: 1 yaralı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kent merkezindeki toplantıdan dönen Çongar köyü muhtarı Hacı Ömer Demirci, kullandığı hafif ticari araçla aynı yönde giden Geçili köyü muhtarı Mahmut Atay'ın otomobiline arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'ta muhtarlar toplantısına katılan Çongar köyü muhtarı Hacı Ömer Demirci idaresindeki 58 TL 959 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Geçili köyü muhtarı Mahmut Atay yönetiminindeki 58 fb 790 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Hacı Ömer Demirci yaralanırken, Mahmut Atay ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, tedavi altına alındı.

Geçili köyü muhtarı Mahmut Atay, "Ben kendi şeridimden Sivas'tan köye doğru gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım bir anda arkadan gelip vurdu. Ben de arabayı ileride park ettim. Ben de muhtarım o da muhtar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-02-01 20:32:38



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