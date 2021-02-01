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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tyler Boyd’un lisansı çıktı

İHA

Tyler Boyd’un lisansı çıktı

DG Sivasspor, kadrosuna kattığı ABD’li futbolcu Tyler Boyd’un lisansını çıkardı.
Sivasspor, devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tyler Dominic Boyd’un lisansını çıkarttı. Yarın Sivas’a gelerek takımla çalışmalara başlayacak olan 26 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Lisansı çıkan Boyd’un, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın şans vermesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyebilecek. Boyd’un Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

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