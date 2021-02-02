İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Sivas'ın Gemerek ilçesinde de hissedildi. Depremden ahırdaki ineklerin de etkilenip, hareketlendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen, AFAD verilerine gere 4.6 büyüklüğündeki deprem, Sivas'ın Gemerek ilçesinde de hissedildi. Deprem anında, ilçe merkezinde besicilik yapan Ebubekir Yıldırım'ın ahırındaki ineklerin verdiği tepki, güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında hepsi yerde yatar vaziyette olan hayvanların ayaklandığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2021-02-02 09:48:02



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