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Otomobiller çarpıştı : 3 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Otomobiller çarpıştı : 3 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında Gemerek ilçesi Sızır beldesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 58 FP 838 plakalı Renault marka otomobil, beldeyi ilçeye bağlayan yolda Z.T. idaresindeki 66 ED 877 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ve 58 FP 838 plakalı araçta bulunan C.İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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