Valilik projesi ile sürü sahibi oldu

Gürün kaymakamı Kadir Algın, valilik projesi ile sürü sahibi olan Ahmet ve Mehmet Sarıoğlu kardeşleri ziyaret etti.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi meyvelerini vermeye başladı. Sivas Valiliği tarafından geliştirilen, Gürün kaymakamlığı tarafından uygulanan proje kapmasında Ahmet ve Mehmet Sarıoğlu kardeşleri 200 küçükbaş hayvan sahibi oldu. Gürün kaymakamı Kadir Algın, Sarıoğlu kardeşleri ziyaret ederek, proje kapsamında satın alınan koyunlardan dünyaya gelen kuzuları sevdi. Algın burada yaptığı açıklamada Aşık Veysel’in “Koyun verdi kuzu verdi süt verdi. Yemek verdi ekmek verdi et verdi. Kazma ile döğmeyince kıt verdi. Benim sâdık yârim kara topraktır.” dizelerini hatırlatarak. Üreticilere bereketli bir yıl diledi.

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