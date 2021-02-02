Sivasspor’da Aaron Appindangoye şoku! Başarılı savunmacı 4 hafta yok

DG Sivasspor, sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edilen savunma oyuncusu Aaron Appindangoye’nin tedavi olacağını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor’da Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcular Aaron Appindangoye ve Olarenwaju Kayode’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Defans oyuncumuz Aaron Appindangoye, ligin 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 68. dakikasında sakatlandı. Yapılan kontrollerde sporcumuzun sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisinin en az 4 hafta sürmesini planlıyoruz.

Aynı karşılaşmada sol diz iç kısmına darbe alan Olarenwaju Kayode'ye yapılan kontrollerinde ciddi bir problem tespit edilmedi. Oyuncumuz bugün takımla birlikte antrenmanlara başladı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.