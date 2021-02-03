Şehir hayatı bunalttı, huzuru köyünde buldu Uzun yıllar İstanbul’da yaşayarak tekstil işiyle uğraşan Nazım Corut, şehir hayatı ve iş stresinden bunalınca Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan köyüne dönüp kaz yetiştirmeye başladı

Uzun yıllar İstanbul’da yaşayarak tekstil işiyle uğraşan Nazım Corut, şehir hayatı ve iş stresinden bunalınca Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan köyüne dönüp kaz yetiştirmeye başladı.

Yaklaşık 41 yıldır İstanbul'da tekstil işi ile uğraşan Nazım Corut, şehir hayatının yoğun stresinden bunalınca şehirdeki iş hayıtını bırakıp köyüne dönmeye karar verdi. 41 yıl sonra doğduğu toprak olan Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyüne yerleşen Corut, burada kaz çiftliği kurdu. Zamanının bir bölümünü doğa ve kazlarıyla iç içe geçiren Corut, huzuru köyünde bulduğunu belirtti. Corut, şimdilerde gözü gibi bakıp ilgilendiği yaklaşık 400 kazla hem geçimini sağlıyor hem de doğanın keyfini çıkarıyor.



“Şehir hayatı bizim gibi Anadolu çocuklarına göre değil”

Nazım Corut, şehir hayatının kendisi gibi Anadolu çocuklarına göre olmadığını ifade ederek, “Ben 41 senedir İstanbul’daydım. Tekstille uğraşıyordum. Yaşımda ilerledi şehir beni biraz sıkmaya başladı. Buraya geldim aşağı yukarı 3 buçuk 4 ay olmadı. Ağıl yapımı, kazların alımı bu zaman diliminde oldu. Bunlar anaç yetiştirdikten sonra kuluçka makinesi da var. Oradan çıkanları aşağı yukarı 2 bin3 bin tabi zaman ne gösterir daha yükseğini düşünüyoruz ama kısmet öyle bir niyetimiz var. Yetiştirdikten sonra bunların ihracat durumları var firmalara toptan satacağız. Hava soğuk ama ben burada yetiştiğim için çobanlıkta yaptım bana mutluluk getiriyor, zorluk yok. Şehir hayatı bizim gibi Anadolu çocuklarına göre değil, sohbet yok, muhabbet yok. Bir koyun sürüsünü düşün tamlarsın boşaltırsın şehir hayatı da aynen öyle. Cumartesi pazarın olur o da işin olmazsa ise binde bir gideceksin pikniğe. O da akşam gelirken yaptığın o keyfi alemi de trafikte çilekeş halinle gittiğine de pişman oluyorsun. Gençlere tavsiyem ömürlerini orada değil de böyle güzel yerlere gelip temelden başlayıp iş hayatını burada sürdürsünler bence daha iyi daha güzel olur” dedi.

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