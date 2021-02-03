Ölüm nedeni sıralamasında 3'üncü, erkeklerde daha sık görülüyor Uzman Doktor Zeynep Özelce, ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgi vererek, inme durumunun erkeklerde daha fazla görüldüğünü ancak hastalığın önlenebilir olduğunu söyledi

Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynep Özelce, ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgi vererek, inme durumunun erkeklerde daha fazla görüldüğünü ancak hastalığın önlenebilir olduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Özelce, her yıl Türkiye’de yaklaşık 200 bin’e yakın kişide görülen ve diğer hastalıklara nazaran ciddi sakatlıklara sebep olan inme(felç) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özelce, inmenin dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık ölüm yaşanan durum olduğunu belirterek, “Beynimizin bir kısmına giden kan akımı azaldığında ya da kesintiye uğradığında beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücrelerinin dakikalar içinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgede ki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıpların meydana gelir. İnmenin iki çeşidi mevcuttur. Bunlar tıkalı bir arter (iskemik) veya bir kan damarı sızıntısıpatlaması sonucu oluşan hemorajik inmedir. İskemik inme en yaygın görülen inme tipidir. Beynin kan damarlarında tıkanma ya da daralma meydana gelir ve ciddi şekilde azalmış kan akımına neden olur. Hemorajik inme ise beyindeki bir damar kan sızdırdığında ya da yırtıldığında meydana gelmektedir” şeklinde konuştu.



Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor

Uzm. Dr. Zeynep Özelce, erkek hastalarda inme riskinin kadınlara oranla daha yüksek olduğunu söyleyerek, “Özellikle sigara içen, travması olan ve östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullanan bireylerde risk oldukça fazla. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olan bireylerde, kan sulandırıcı ilaçlarla aşırı tedaviye maruz kalmış kişilerde, kan damarları duvarında meydana gelen şişlik ve diyabeti olan bireylerde inme riski bulunmaktadır. Ayrıca belirtmeliyiz ki 55 yaş üzeri hastaların gençlere kıyasla inme oranı daha yüksektir. Erkeklerde ise kadınlara oranda daha fazla gözükmektedir” dedi.



İnme önlenebilir

Dr. Özelce, inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “İnme sonucu felç ve kas hareketi kaybı, konuşma ya da yutma da güçlük, hafıza kaybı ya da düşünmede zorluk, duygusal problemler, davranışta değişiklikler ve vücudun belirli yerlerinde ağrılar meydana gelebilir. Şu an Türkiye’de 500 bin civarında felçli insan var bunun yaklaşık 350 bini yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. İnme bugün önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle sigara kullanmamak, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkol kullanımını ortadan kaldırmak, meyve ve sebzeyi bol tüketmek ve diyabeti yönetmek inme riskini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı.

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