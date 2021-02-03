Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Costa yakın mesafeden kafayı vurdu, top kaleci Muammer’de kaldı.

9. dakikada Sivasspor’un sol kanattan gelişen atağında Uğur’un ortasında Hakan’ın yakın mesafeden şutunda kaleci topu kornere çeldi.

37. dakikada Erzurumspor’un sol kanattan gelişen atağında Novikovas’un ortasında Osman’ın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada Sivasspor’un atağında savunmadan seken topu önünde bulan Yatabare’nin şutu kalecide kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Bahattin Duran xx, Erdem Bayık xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa x (Ziya Erdal dk. 31 x), Samba Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Fayçal Fajr xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Kayode xx, Erdoğan xx, Yatabare xx

Yedekler: Samassa, Ali Şaşal, Kone, Issac Coffie, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Boyd

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xx, Leo xx, Adolphe xx, Omolo xx, Aatif xx, Osman xx, Cenk xx, Novıkovas xx, El Kabir xx

Yedekler: Kayacan, Butko, Hasan Hatipoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Emrah Başsan, Gökhan Kardeş, Oltan, Darri, Ackah, Ricardo Gomes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.