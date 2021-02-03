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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0

DHA

Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Bahattin Duran (xx), Erdem Bayık (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx)Ahmet (xx), Caner (x) (Dk.32 Ziya xx), Camara (xx), Uğur (xx), Kayode (x) (Dk.46 Cofie x), Hakan (xx), Fayçal (xx), Erdoğan (xx) (Dk.56 Boyd xx), Gradel (x), Yatabare (x)(Dk.80 Kone)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mehmet Murat (xx), Da Costa (xx), Teikeu (xx), Leo (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk.79 Butko), Omolo (xx), Osman (xx) (Dk.70 Ackah x), Novikovas (xxx) (Dk.69 Emrah xx), Aatif (xx) (Dk.79 Rahman Buğra x), El Kabir (x) (Dk.60 Ricardo x)
SARI KARTLAR: Ziya (Demir Grup Sivasspor) Mehmet Murat (BB Erzurumspor)Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
7'nci dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer çeldi.
9'uncu dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza alanına gönderdiği topa altıpas içerisinde Yatabare dokunamadı, kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
36'ncı dakikadaki Erzurum atağında, soldan Leo'nun ortaladığı topa Osman'ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
44'üncü dakikada Hakan'ın ceza alanına doldurduğu top karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Szumski topu kontrol etti.
46'ncı dakikada ceza alanı dışından Cofie'nin yerden şutunda köşeye giden topa kaleci Szumski sahip oldu.
55'inci dakikada sağdan Fayçal'ın ortasında ceza alanında yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
76'ncı dakikada savunmadan uzun atılan topla sol kanattan hareketlenerek ceza alanına giren Ricardo vuruşunu yaptı, kalecinin de temas ettiği top kale direğinden oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
82'nci dakikada sağdan Boyd'un içeriye çevirdiği topa ceza alanında yakın mesafeden dokunan olmayınca savunma kornere çeldi. Fayçal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kone'nin kafasında top direkten dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-02-03 15:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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