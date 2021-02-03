Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Fajr’ın ortasında Yatabare’nin kafa vuruşu auta çıktı.
66. dakikada Erzurumspor’un kontra atağında sol kanatta topla buluşan Ricardo’nun şutu direkten döndü.
83. dakikada Sivasspor'da Fajr’ın kullandığı kornerde Kone’nin kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Bahattin Duran xx, Erdem Bayık xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa x (Ziya Erdal dk. 31 x), Samba Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Fayçal Fajr x, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Kayode x (Issac Coffie dk. 46 x) , Erdoğan x (Boyd dk. 56 x), Yatabare x (Kone dk. 80 x)
Yedekler: Samassa, Ali Şaşal, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xx, Leo xx, Adolphe xx, Omolo xx, Aatif xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 x), Osman x (Ackah dk. 70 x), Cenk xx (Butko dk. 80 x), Novikovas x (Emrah Başsan dk. 70 x), El Kabir x (Ricardo dk. 60 x)
Yedekler: Kayacan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Murat Uçar (Erzurumspor)
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