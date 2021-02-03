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Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarı iyi oynadık, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Biz iyi olacağız ve bu seneyi iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi. Erzurumspor'un teknik patronu Mesut Bakkal ise "Pozisyon üstünlüğü anlamında rakipten iyiydik. 3 puanla dönebilirdik" diye konuştu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 biten karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız 2 deplasman maçımız vardı. Son Alanya maçı bizim iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çünkü hava şartlarına rağmen ilk maç, arkasından ikinci maçı oynadık. Orada şanssızlıklar yaşadık. 2 golümüz maalesef VAR'dan döndü. Hadi 1 tanesi dönebilir de ikincisinin gol olması gerekiyordu. Orada takımımız gerçekten iyi mücadele etti, güzel pozisyonlar da yakaladı. Sonra buraya geldik. Fazla dinlenmeden bu maçı oynadık. Bugün iki devreli bir maç oynadık. İlk yarı istediğimiz çoğu şeyi yapamadık. Rakibimiz çok iyi şekilde kapattı, bizi oynatmadı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliğiyle çok iyi oynadık. Pozisyonlara da girdik ancak bunu skora yansıtamadık. Uzun süreden beri de her maç gol yiyorduk. Galip de gelsek gol yiyorduk. Bugün gol yemedik. Bu da güzel bir şey. İyi de defans yaptık. Özellikle ikinci yarı hem ofans hem defansta güzel şeyler yaptık. Ben takımımdan memnunum. Takımımızda yorgunluk, bıkkınlık olabilir. Ama bu hemen hemen bütün takımlarda var. Ama bizimki farklı bir şey.  Özellikle Avrupa kupaları maçları olsun, 2 günde bir maç oynuyorduk. Önümüzdeki haftayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ankaragücü, arkasından hemen kupa maçımızı oynadıktan sonra bir 10 günlük aramız var. Burada oyuncularımıza biraz izin vereceğiz. İnşallah hiçbir şey çıkmadan gelirler. Ondan sonra tekrar maçlarımıza başlayacağız. Biz iyi olacağız, iyi bir şekilde de bu seneyi bitireceğiz" dedi.
MESUT BAKKAL: 3 PUAN ALABİLİRDİK
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Topa sahip olma eşit olarak gözükse de her iki takım açısından, pozisyon üstünlüğü olarak Erzurum'un önde olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı maçı koparabilirdik. Yakaladığımız 4 tane pozisyon var. Özellikle rakibin birinci bölgesinde pozisyonlarda son pası iyi yapsak 3 puanla dönerdik. Gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah devam edecek. Maçın ikinci devresinde Novikovas ve El Kabir yorulduktan sonra Emrah ve Ricardo hamlesi yaptık. Sivasspor'un stoperinin sakatlanması onların dezavantajı oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdik. Son 90+4'teki pozisyonda iyi kafa vuruşu gelse 3 puanla dönebilirdik. Erzurum takımını kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama anlamında mükemmel maçlar çıkardılar. 4 maçta 8 puan alıp son 2 maçta gol yemedik. Önemli bir istatistik. Gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu. Şimdi 6 puanlık Kayseri maçına çıkacağız. pazar günü oynayacağız. Gidişatımız iyi, ivmemiz iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi rahatlatacaktır. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklama
-Mesut Bakkal açıklama
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-02-03 16:28:44

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