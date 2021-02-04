Korona virüs göz yoluyla da bulaşıyor Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çiçek, korona virüsün damlacık yoluyla göz yüzeyine havadan ulaşması yada virüs taşıyan ellerin göz yüzeyiyle doğrudan temasıyla bulaşabilmekte olduğunu söyledi

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çiçek, korona virüsün damlacık yoluyla göz yüzeyine havadan ulaşması yada virüs taşıyan ellerin göz yüzeyiyle doğrudan temasıyla bulaşabilmekte olduğunu söyledi.

Tüm dünya da etkisini gösteren Korona virüs milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Uzmanlar korona virüsün göz yoluyla da bulaşabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çiçek, son bir yıldır hayatımıza giren Covid19 enfeksiyonu yaşantımızı kökten değiştirdiğini ifade ederek, “ Maske, sosyal mesafe, karantina, izolasyon kavramları eskiden olmadığı kadar hayatımızda yer alıyor. Hastalıkla mücadelede en etkin yöntem bulaşma zincirini kırmak ve bunu da maske, mesafe, hijyen kurallarıyla sağlayabiliyoruz. Enfeksiyona neden olan SarsCoV2 virüsünün vücuda giriş kapıları arasında ağız ve burunla birlikte gözler de yer almaktadır. Damlacık yoluyla taşınan virüsler damlacıkların göz yüzeyine havadan ulaşmasıyla ya da virüs taşıyan ellerin göz yüzeyiyle doğrudan temasıyla bulaşabilmektedir. Bu nedenle maske, mesafe, hijyen kuralları korunmada çok önemlidir” dedi.



Gözlük korona virüse karşı siper etkisi görüyor

Çiçek, gözlüğün korona virüse karşı siper görevi gördüğünü söyleyerek, “Covid19 enfeksiyonuna bağlı olarak hastaların bir kısmında göz yüzeyi iltihabı da diyebileceğimiz konjonktivit görülmektedir. Hastalarda göz kızarıklığı, ağrı, çapaklanma, sulanma, ışığa hassasiyet görülebilmektedir. Bu bulgular diğer göz enfeksiyonlarında, iltihaplarında da görülmekle birlikte Covid19 pozitif bir hastayla yakın zamanda temas ya da eşlik eden ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bulgularla birlikte olursa Covid19’a bağlı konjonktivit düşündürmelidir. Hastalığın göz aracılığıyla bulaşmasında gözlük kullanmak siper etkisi nedeniyle koruyucu etki yapmaktadır. Kontakt lens kullanmak özellikle göz kızarıklığı mevcutsa uygun olmayacaktır. Kaşınma hissine neden olup ellerin gözler ile temas etmesi nedeniyle virüsün yayılımını artırıcı etkisi olabileceğine de dikkat edilmelidir. Kontakt lens takmadan ya da çıkarmadan önce ellerin sabunlu suyla en az 20 saniye yıkanması önemlidir” diye konuştu.



Görme kaybı yaşanabilir

Çiçek, kanıtlanmış olmamakla birlikte Covid19 enfeksiyonu kaynaklı göz ya da beyin damar tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülen görme kaybı vakalarının bildirildiğine değinerek, “ Virüsün damar tıkanıklıklarına bağlı etkileri; kalp krizi, beyin damar tıkanıklıkları, akciğer embolileri diğer organlarda görülmüş olduğu için göz damarları açısından da riskli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kanıtlanmış olmamakla birlikte Covid19 enfeksiyonu kaynaklı göz ya da beyin damar tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülen görme kaybı vakaları bildirilmiştir. Göz muayenesi sosyal mesafenin olmadığı bir muayenedir, hekim ve hasta çok yakın mesafede bulunmaktadır. Covid19 enfeksiyonu şüphesi bulunan hastaların bunu göz hekimine bildirmesi önemlidir. Muayene esnasında kullandığımız biomikroskop cihazında şeffaf bariyer kullanarak hasta ve hekim arasında olabilecek damlacık yoluyla bulaşı engelleyebiliyoruz. Yine muayenede kullandığımız cihazların alkol ya da çamaşır suyuyla dezenfeksiyonunu sağlayarak temas kaynaklı bulaşı da engelleyebiliyoruz. Etkisi kanıtlanmış bir tedavisi olmadığı için şu an için en iyi yöntem hastalıktan korunmaktır. Bu süreçte maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız bu nedenle çok önemlidir” şeklinde konuştu.

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