Sivas’ta oluşturulan Hamidiye Kültür Parkı bünyesinde yer alacak ‘Savaş Atları Müzesi’ Türkiye’de ilk dünyada ise eşsiz olma özelliği taşıyacak. Müzede II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün bal mumumdan atları da sergilenecek.

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştiren tarihi hara, Sivas Valiliğinin geliştirdiği dev proje ile Türkiye’de de ilkleri içerisinde barındıracağı eşsiz bir kültür parkına dönüşüyor. 250 bin metre kare alanda kurulacak Hamidiye Kültür Parkı içerisinde dünyada bir benzeri bulunmayan ‘Savaş Atları Müzesi’ de yar alacak. İçerisinde 11 adet tescilli yapı barındıran projede; Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, II. Abdülhamit Han Anı Evi, Sivas Hediyelik Eşya Satış Alanı, Hara Kafe, Hara Restoran ve Kitap Kafe, Organik Pazarı Alanı, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi, Muzaffer Sarısözen Sanat Konağı, Engelli Aktif Yaşam Merkezi , Egzotik Park, Uluslararası Geleneksel Atlı Spor Müsabaka Alanı ve Macera Parkı yer alacak.



II. Abdülhamit Han’ın buyruğu ile kuruldu

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün düzenlenen programla restorasyon ve çalışmaları devam eden proje hakkında bilgi verdi. Tarihi haranın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han’ın buyruğu ile kurulduğunu belirten Ayhan, “Şuan içerisinde bulunduğumuz alanın geçmişine baktığımızda II. Abdülhamit Han dönemine kadar gidiyoruz. 1889 Yılında II. Abdülhamid Han’ın buyruğuyla kurulan bu yerin, saraya at yetiştiren Aygır Deposu, Uzun Yayla Atçılık Islah Kurumu, Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebi olarak kullanıldığını görüyoruz. 250 Bin metrekare alan içerisinde 11 adet tescilli yapının yer aldığı Haralar Bölgesi, yakın zamanda hepinizin bildiği gibi yok olma tehdidi ile karşı karşıyaydı. Gerek konum olarak gerekse tarihi geçmiş olarak bu kadar özel bir alanın şehrimize kazandırmak amacıyla öncelikli olarak tarihi yapılarımızın restorasyonlarını başlatmıştık ”dedi.



Türkiye’de tek

Ayhan proje içerisinde yer alan Savaş Atları Müzesi’nin Türkiye’de ilk Dünyada ise benzerinin bulunmadığını ifade ederek, “Hamidiye Kültür Parkında, yaklaşık 1800 metrekare alana sahip en büyük tescilli yapıya, tarihsel misyonuna uygun olarak Türklerin at kültürünü içine alan Türkiye ve Dünyada ilgi odağı olacak özgün bir Savaş Atları Müzesi kuruyoruz. Müze içerisinde, Sivas’ın Uzunyayla Atı başta olmak üzere, Dünyada ve Türkiye’deki At Cinsleri, Savaşlara Katılan Atlar, Savaş kıyafetleri, Zırhlar, At sporları sergilenerek, anlatılacaktır. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han’ın atı Fenhan ile Osmanlı Hükümdarı İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet’in atı Küheylan, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün atı Sakarya’nın canlandırmalarına yer verilecektir. Bunun yanında Metehan, Cengizhan, Alparslan gibi birçok Türk hükümdarının da at üzerinde canlandırmaları yer alacaktır. Türkiye’den ve Dünya’dan yoğun ziyaretçi alacağına inandığımız Savaş Atları Müzesi; Sivas’ın tanıtılmasına, Sivas Turizmine ve Ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.



Egzotik park kurulacak

Kültür parkı içerisinde yer alacak Egzotik Parkta birbirinden ilginç canlıların sergilenmesi planlanıyor. Konuşla ilgili açıklama yapan Vali Ayhan, “4 bin metrekare alan içerisinde Dünyanın dört bir yanından gelen egzotik hayvanların yer alacağı heyecan ve keşfetmenin odak noktası olacaktır. 16 bin m alan içerisinde 2 bin 475 m2 kapalı alana sahip olan Engelli Aktif Yaşam Merkezi, erken çocukluk döneminden başlayarak ilimizdeki tüm engellilere atlı terapi, iş atölyeleri, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler sunacaktır” dedi.



Nuri Demirağ unutulmadı

Projede ayrıca Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi oluşturulacak. Ayhan konuyla ilgili , “Adını Türkiye'de ilk havacılık okulunu açan ve sivil havacılık konusunda Türkiye'de örnek olmuş, İlimizin önemli değerlerinden bir olan Nuri Demirağ'dan alan merkez sekizgen bir mimari ile tasarlanmış olup orta alanda yaklaşık 65 kişilik bir planetaryum yapılması planlanmıştır. Planetaryumun etrafında kalan yaklaşık 700 metrekare alan sergi alanı olarak kullanılacaktır. Sergi 7 farklı alandan oluşmaktadır 2 alan Havacılık 5 alan Gök bilimi üzerine tasarlanmıştır. Sergi alanında ziyaretçilerin havacılık ve gök bilimleri üzerine bilgi edinebilecekleri aletler, bilgilendirme panoları, simülatörler ve maketler yer alacaktır. Atölye çalışmalarının da yapılacağı alanda ilk, orta, lise öğrencilerinin yanı sıra halkımızda yararlanacaktır” şeklinde konuştu” dedi.

Vali Ayhan’ın açıklamalarının ardından çalışma Hamidiye Kültür Parkı sahası gezildi.

