Hayırseverden camiye servet değerinde bağış Sivas’ta inşaatı devam eden merkez cami için hayırsever vatandaş 5 milyon 300 bin lira bağışta bulundu

Sivas’ta hayırsever yapımı devam eden merkez cami için 5 milyon 300 bin lira bağışta bulundu.

Sivas’ta yaşayan hayırsever Feyzullah Muntazam cami yapımında kullanılmak üzere yaptığı dudak uçuklatan yardımıyla gönülleri fethetti. Muntazam, yıllardır çalışarak dişinden tırnağından arttırıp biriktirdiği 5 milyon 300 bin Türk Lirasını kent merkezinde yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi için bağışladı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş hayırsever vatandaşı evinde ziyaret ederek bağışı kabul etti. Vali Ayhan, 5 milyon 300 bin TL’nin dekontunu Feyzullah Muntazam’dan alarak, dernek makbuzunu aile teslim etti.



“Sivas hayırseverliği çok ön planda olan bir şehir”

Vali Salih Ayhan, Sivas’ın hayırseverliği çok ön planda olan bir şehir olduğunu söyleyerek, “ Bu gün çok hayırlı bir iş için buradayız. Feyzullah amcamız yıllardır dişiyle tırnağıyla biriktirdiği dünyalık malını parasını Sivas için anlamlı olan Sivas’ın ortasına inşa ettiğimiz Sivas Merkez Camisi için bağışladı. Çok güzel bir duygu. Rabbim onun amel defterini hiçbir zaman kapatmayacak. Hem bu dünya da hem öbür dünya da. Bu herkese nasip olmaz. Allah senden razı olsun. Sivas hayırseverliği çok ön planda olan bir şehir” dedi



Caminin uygun bir köşesine ismi yazılacak

Ayhan, bağışta bulunan hayırsever Feyzullah amcanın caminin uygun bir köşesine isminin yazılacağını belirterek, “ Sivaslıların hakikaten genetiğinde var bu hayırseverlik. İnşallah onların himayeleriyle destekleriyle camimiz en kısa sürede bitecek. Yaklaşık 5 buçuk milyon TL bir bağış. İsmini de her zaman hem kalbimizdesin hem de caminin uygun bir yerine yazacağız” diye konuştu.

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