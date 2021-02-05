Sivasspor, Ankara’ya gitti

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DG Sivasspor, Ankaragücü ile oynayacağı maç için başkente gitti.

Süper Lig’in 24. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas’tan ayrılarak kara yolu ile Ankara’ya gitti. Yiğidolar yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Ankaragücü ile Sivasspor 7 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.

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