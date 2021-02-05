Sivas'ta Bilişim Teknolojileri Birimi açıldı



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi'ne bağlı Özbelsan A.Ş. bünyesinde, yazılım üretim alanında faaliyet gösterecek olan Bilişim Teknolojileri Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Teknokent binasının konferans salonunda düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve beraberinde il protokolü katıldı. Konferans salonunda yapılan konuşmaların ardından Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin, çalışmalarına devam eden öğrencileri ziyaret ederek, açılış kurdelesini kesti.

'ÇALIŞMALARLA İSTİHDAM ALANINDA BAŞARILI OLUNACAK'

Vali Ayhan, açılış konuşmasında, "Özbelsan'a bakacak olursak şehrin çöpünü toplayan park ve bahçeleriyle ilgilenen belediye adına iş yapan bir kurum olarak biliyoruz. Ancak böyle vizyoner bir yaklaşım içinde bulunması bizi çok sevindirdi. Çağı iyi okumamız lazım. Tüm büyük insanların hayatlarını incelediğimizde dahi bunu görürüz. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan bilişim ve kodlama alanında kurum idarecileri tarafından ufuk açıcı bir çalışma yapılmasını takdire şayan buluyorum. Şehirde nitelikli istihdamın yetersiz olmasından kaynaklı yetişen gençlerimiz göç ederek memleketinde ne yazık ki kalmıyor. Ancak böylesi çalışmalar sayesinde istihdam alanında da başarılı olunacağından eminim. Hadiste söylendiği gibi 'Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?'. Onun için bilmek ve üretmek zorundayız. Şimdilik 8 kişiyle başladığımız bu yolda inşallah sayımızda günden güne artarak devam edecektir. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar sözü gibi inşallah bu çiçeklerin baharı müjdeleyeceğinden eminiz. Tüm kurum ve destekçilerimizi bu çalışmaya olan desteklerinden ötürü tebrik ediyorum" dedi.

'DONANIMLI GENÇLERİN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Bilişim Teknolojileri Birimi ile gençlerin kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Bilgin de "Sivas için heyecan verici bir projenin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Sürekli gelişen ve değişen dünya da bir pay sahibi olmak için bu gibi projelere desteği esirgememek gerekmektedir. Ülkemiz geçmişinden şimdiye kadar, gelişim ve ilerlemelerin bir yolu bulunarak önü kesilmiştir. Ancak günümüzde birçok teknolojik atılım içinde 'Ben de varım' diyen bir ülke haline geldik. Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda söz sahibi olarak dünya sahnesine iddialı bir giriş yapıyoruz. Bu gibi göğsümüzü kabartan projeleri sadece alkışlamakla yetinmeyeceğiz. Kuracağımız bilişim teknolojileri birimiyle gençlerimizin kapasitesini artırmayı ve onların önünü açarak destek olmayı hedefliyoruz. Donanımlı gençlerin yetişmelerine katkı sağlayacağız. Nasıl ki bu gün dünden çok güçlüyse yarında bu günden çok güçlü olacak. Birimimiz şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız

2021-02-05 16:10:05



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