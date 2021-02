Rıza Çalımbay: Ligde iyi bir yere geleceğiz

SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Herkes rahat olsun, takımımız iyi bir yere gelecek. Ligde kolay bir maç yok. Herkes herkesi yenebilir. Her şeyin olabileceği bir lig yaşanıyor. Her maçı final havasında görüyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çalımbay, devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Kendi takımında oynayan bir oyuncuyu almak isterseniz çok pahalı oluyor. Biz de kendimize göre yapabildiğimiz transferlerle yola devam diyoruz" dedi.

Daha önlerinde çok maç olduğunu kaydeden Çalımbay, "Mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bir seri de yapacağız. Şu an tek sıkıntımız gol. Başka da sıkıntımız yok. Onu da bulacağız. Bir şansızlıktır yaşıyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz ama üstesinden gelmek için bir bütünlük ve beraberlik olması gerekiyor. Sadece saha içinde değil, saha dışında da bütünlük olması gerekiyor. Bizim takımımız, geçen sene ligin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Bu sene en çok sıkıntı yaşayan takımların başındayız. Bütün insanların bir daha anlayışlı olması gerekiyor" diye konuştu.

''HER MAÇ FİNAL HAVASINDA''

Kadroya güvendiğini kaydeden Çalımbay, "Arkadaşlarımıza güveniyorum. Bizim onlardan istediğimiz tek şey; kendinde olanları sahaya yansıtmaları. Başka bir düşüncemiz yok. Herkes rahat olsun, takımımız iyi bir yere gelecek. Ligde kolay bir maç yok. Herkes herkesi yenebilir. Her şeyin olabileceği bir lig yaşanıyor. Her maçı final havasında görüyoruz. Ankaragücü, kupa maçı ve Kayserispor maçı olsun hepsi bizim için final maçları. Biz yukarıya da aşağıya da yakınız. Kendimizin nerede olduğunu çok çok iyi biliyoruz ama insanların da bu takımın çok büyük şeylerden geçip buraya geldiğini bilmesi gerekiyor. Biz nasıl geçen sezon çok güzel şeyler yapmışsak inşallah bu sezonu da aynı şekilde bitireceğiz" dedi.

Çalımbay, kendisinin de Sivaslı olduğunu ve takımın başarısını çok istediğini belirterek, "Ben Sivaslıyım. Benim için burada para pul gerçekten önemli değil. Benim için önemli olan Demir Grup Sivasspor'un başarısı. Bu sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Onun için de burada tek yürek olmak ve bu takıma sahip çıkmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

