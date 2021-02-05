Dur ihtarın uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi

Sivas’ta 'dur' ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü iki servis aracına çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi.



Olay, Diriliş Mahallesi Şehit Kenan Ardıç Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen A.T.A. idaresindeki 50 KC 414 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası sürücü cadde üzerinde park halinde bulunan 58 ABN 224 ve 58 ABE 913 plakalı iki servis aracına çarptı.



Otomobil hurdaya döndü

Kaçan sürücünün kullandığı otomobil kazada hurdaya dönerken sürücü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan gaz kaçağı nedeniyle Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinden kaçan sürücüye ise sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, alkolü ve başkasının aracını kullanması sebebiyle 9 bin 500 lira para cezası kesildi. Tedavisi devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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