Mesaj veren bebekler, doğallığıyla dikkat çekiyor Sivas’ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve güzellikleriyle göz kamaştıran bebekler Türk kültürünü yansıtmasının yanı sıra sağlıklı olmasıyla da dikkat çekiyor

Sivas’ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve güzellikleriyle göz kamaştıran bebekler Türk kültürünü yansıtmasının yanı sıra sağlıklı olmasıyla da dikkat çekiyor.

2018 yılında eğitim öğretime başlayan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü dikkat çeken projelere imza atıyor. Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından 4 farklı çeşit bebek tasarlandı. Kitre bebek, Yenihan bebekleri, kiraz bebekler ve bez bebekler olarak adlandırılan ürünler güzellikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Birbirinden değerli bebekler günümüzde çocukların oyunlar oynadığı plastik bebeklere karşı da daha sağlıklı olma özelliği taşıyor. Kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılması ve çocukların daha sağlıklı oyuncaklar ile oynaması amacıyla yapılan bebekler sipariş üzerine hazırlanıyor.

Eşsiz bebekler pamuktan yapılıyor

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, sağlığa zararlı bebeklere karşı pamuk iplik ve kumaştan bebekler yaptıklarını belirterek, “Gördüğünüz bebeklerimizin asıl amacı kültürel anlamdaki kılık kıyafeti gelecek nesile aktarma, hediyelik boyutunda özel sektörde yerimizi almak ve oyuncak bebeklerle yöresel bebeklerle, kullanılan malzemelerle doğal oyuncaklar oluşturup çocuklarımızın sağlığını koruma adına çalışmalar yapmaktayız. Anaokullarımızda rahatlıkla çocuklarımızın eline verip oyun alanlarında kullanılabilecek tarz bebeklerimiz oldu. Günümüzde satılan oyuncaklarımızın birçoğu plastik ve metalden oluşan sağlığa zararlı bebekler olduğundan dolayı Olgunlaşma Enstitüsü olarak alternatif olarak bizde pamuk iplikten pamuk kumaştan yaptığımız bebekleri halkımızın hizmetine sunmak adına çalışmalar yapıyoruz. Şuan itibariyle Olgunlaşma Enstitüsü’nün PttAVM’de bir satış noktası var. Dünyanın her bir yanındaki kişiler rahatlıkla bu sayfalardan bizi takip ederek siparişlerini verebilirler’’ şeklinde konuştu.

Görüntüleri ile mesaj veriyorlar

Sanat Tarihi Bölümü Usta Öğreticisi Hilal Özdemir ise, bebeklerin çocuklara kültürü tanıtmak amacıyla yapıldığını söyleyerek, “Bebeklerimizin Yenihan bebekleri, trikokiraz bebekler, seramik bebekler ve kitre bebekler olmak üzere birçok alanda üretim yapılmaktadır. Ata yadigarıyla birlikte ataerkil bir yapıya sahip olduğumuz için Yenihan bebeklerimiz kadınların kendilerini ifade etmek, duygu ve düşüncelerini dile getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bizde bunları tekrardan günümüze aktarmak ve çocuklarımıza kültürümüzü tanıtmak adına bu bebeklerimizin yapımına başladık. Bez bebeklerimiz tamamen doğal yollarla yapılmış olup çocuklarımızın sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Ana sınıfı ve önceki sınıflar için ideal olarak tasarlanmıştır’’ dedi.

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