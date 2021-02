At üstünde kayak keyfi Sivas’ta vatandaşlar atın arkasına iple bağladıkları kızakla kaydı, o anlar havadan görüntülendi

Sivas’ta atın arkasına iple bağladıkları kızakla kayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı, o anlar havadan da görüntülendi.

Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Birçok vatandaş tarafından sevinçle karşılanan kar yağışı eğlenceli anlara da sahne oldu. Beyaza bürünen şehirde Ekrem Kaleli ve İbrahim Bayraktar isimli iki vatandaş iki sporu birleştirerek karı eğlenceye çevirdi. Binicilik sporu ile kayak sporunu bir araya getiren vatandaşlardan İbrahim Bayraktar kayak takımlarını giyerek atın semerine ip bağladı. Ekrem Kaleli ise atı sürdü. Bayraktar ve Kaleli karın üzerinde kaymanın keyfini yaşadı. Doyasıya eğlenen vatandaşların o anları ise drone ile havadan görüntülendi.



Kayak ve at sporunu birleştirdiler

Karda atla kaymanın keyfini yaşayan İbrahim Bayraktar, kayak ve at sporunu birleştirdiklerini ifade ederek, "20042005 yıllarından beri cirit sporuyla uğraşıyorduk. Cirit oynamasak da son 56 senedir arkadaşlarımızla at sevgimiz devam ediyor. Son senelerde de biliyorsunuz Yıldız Dağı Kayak merkezi açıldıktan sonra kayağa da bir önem verdik. Kayağa da ilgi duyduk. Bu süreçte de atçılıkta devam ettiği için 2 sporu birleştirip atlı kayak yapalım dedik. Başardık da. Güzel, eğlenceli bir spor oldu bizim için. Biliyorsunuz Sivas’ta da kış şartları yoğun geçiyor” derken, Ekrem Kaleli ise böyle bir etkinlik akıllarına geldiklerini söyleyerek çok eğlendiklerini ifade etti.

