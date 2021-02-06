Sivas’ta kilolarca kaçak tütün ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerince bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda toplamda 244 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda toplamda 244 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Asayiş Şu Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 34 kilo 935 gram bandrolsüz ve faturasız tütün ele geçirildi. Öte yandan KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada ise bir şahsa ait dükkan da yapılan aramada, 32 bin 600 adet dolu makaron, bin 800 adet boş makaron ve 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

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