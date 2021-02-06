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Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesinden hastanelik olan 2 kardeş, taburcu edildi

DHA

Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesinden hastanelik olan 2 kardeş, taburcu edildi


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, evlerinde doğal gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan Şeyma (5) ile kardeşi Hamza Yiğit (2) Kaydan, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. 
Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan Hatice ve Rahmi Kaydan çiftinin çocukları Şeyma ve Hamza Yiğit, dün sabah saatlerinde evde aniden rahatsızlandı. Çocuklarının baygın olduğunu fark eden çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şeyma ve kardeşi Hamza Yiğit, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde yüzde 60 doğal gaz sızıntısı olduğu belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Şeyma ve kardeşi Hamza Yiğit Kaydan, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-02-06 11:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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