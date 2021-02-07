2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Vanspor Futbol Kulübü: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü’ne 21 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Akın Karabacak xx, Ahmetcan Akkoyun xx
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın x (Pekin Köşnek dk. 81 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Burak Aydın xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 71 x), Furkan Sağman xxx, Volkan Eğri xx (Hurşit Taşçı dk. 66 x), Barış Can Öztürk xx, Şevki Çınar x, Fatih Çolak xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Abdulkadir Özdemir xx, Sedat Cengiz xxx (Rüştü Hanlı dk. 87 ?), Ömer Yıldız xxx (Sedat Komi dk. 81 ?), Selim Kayacı xx (Berkan İbrahim Çakır dk. 46 xx), Üzeyir Ergün xx, Oktay Aydın xx (Muhammet Mahmut Emir dk. 46 xx), Ali Say x (Burhan Arman dk. 58 x), Emre Özkan xx, Barış Gök xx, Yakup Demir xx
Goller: Furkan Sağman (dk. 31) (Sivas Belediyespor), Sedat Cengiz (dk. 60 pen.), Ömer Yıldız (dk. 68) (Vanspor Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Selim Kayacı, Muhammet Mahmut Emir (Vanspor Futbol Kulübü)
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