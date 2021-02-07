Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt 2. golünü attı

DG Sivasspor’un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, MKE Ankaragücü maçında attığı golle bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Süper Lig’in 24. haftasında Ankaragücü’nü 41 mağlup eden Sivasspor’da deneyimli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, müsabakanın 69. dakikasında topu ağlara gönderdi. 27 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti. Maçın 46. dakikasında Tyler Boyd’un yerine oyuna giren Erdoğan, golden sonra kendine has gol sevinci hareketini yaptı.

Öte yandan bu sezon 17 Süper Lig maçında görev alan Erdoğan, 4 kez asist yaparken, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 14 kez ilk 11’de görev alan Almanyalı futbolcu, bin 209 dakika da kırmızıbeyazlı formayı giydi.

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