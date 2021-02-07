Sivasspor’dan Başkent hatırası!

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Süper Lig’in 24. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü’nü 41 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızıbeyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızıbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Max Gradel, 48’de Kayode, 69’da Erdoğan Yeşilyurt ve 86’da Mustapha Yatabare attı. Ligdeki altıncı galibiyetini alan ve Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma “Tebrikler Yiğidolar. Armağan olsun Sivas” notu da eklendi.

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