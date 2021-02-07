Sivasspor’da Kayode sakatlandı

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Süper Lig’in 24. haftasında oynanan AnkaragücüSivasspor mücadelesinde kırmızıbeyazlıların tecrübeli ismi Olarenwaju Kayode sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızıbeyazlıların tecrübeli forveti Olarenwaju Kayode mücadelede sakatlık geçirdi. Kayode, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 27 yaşındaki futbolcunun yerine 61. dakikada oyuna Mustapha Yatabare girdi.

Kayode’nin durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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