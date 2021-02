EDS hem kazaları önledi hem de belediye bütçesine katkı sağladı Sivas’ın Yıldızeli ilçe merkezinden geçen E-88 karayolu üzerine kurulan EDS ile kazalar önlenirken, yaklaşık 10 bin araca cezai işlem uygulandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçe merkezinden geçen E88 karayolu üzerine kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile kazalar önlenirken, yaklaşık 10 bin araca cezai işlem uygulandı.

Doğu Anadolu bölgesinden başlayarak Ankara’ya kadar uzanan E88 karayolu bir çok ilin birbiriyle ulaşımını sağlıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan E88 karayolu güzergahında bir çok kaza meydana geliyor. Sivas’ın Yıldızeli ilçesi sınırlarından geçen E88 karayolunda meydana gelen kazalara karşı Yıldızeli Belediyesi, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile önlem aldı. Yıldızeli Belediyesi ve özel bir şirketin iş birliğiyle 2020 yılı Şubat ayında kurulan EDS ile yıl içerisinde yaklaşık 10 bin araca 3.5 Milyon TL değerinde cezai işlem uygulandı. EDS ile karayolunun ilçe sınırlarından geçtiği kısımda meydana gelen kazalarda azalma görülürken ceza gelirinin yüzde 15’lik kısmı Yıldızeli Belediyesi'nde kaldı.

Yıldızeli Belediye Başkanı Sabit Karakaş, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirterek, “Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği açısından gerçekten hayati öneme sahip olan E88 karayolu üzerinde ilçemizin Fevziçakmak ve Karşıyaka mahallelerini kapsayan bölgelerde 2 adet EDS dediğimiz mevcuttur. Bununla birlikte kaza oranlarında gerçekten bir düşüş gözlemlendi. Bunun yanı sıra gerçekten belediyemize ve hazine ekonomisine büyük bir katkı sağlandı. Kesilen cezalarda yüzde 70’i Hazine ve Maliye Bakanlığına diğer yüzde 30’luk kısımsa paydaş kurumlara ve belediyemize de gelmektedir. Bu manada hem can güvenlikleri açısından hem de caydırıcı bağlamda idari yaptırımlar çerçevesinde bu güne kadar EDS ile 10 bin kişiye ceza yazılmış, 3 buçuk milyon TL’de cezai işlem uygulanmıştır. Tabi bu cezalar paydaş kurumlara dağıtılmakla beraber belediyemizde paydaş olarak yararlanmaktadır. Ceza bizim için son çaredir, öncelik bizim hemşerilerimizin can güvenliğidir” dedi.

