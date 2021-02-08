Her birinde 6 bin tahta parçası kullandı, birebir aynılarını yaptı Sivas’ta 6 bin tahta parçası kullanarak kentte bulunan tarihi yapıların maketlerini yapan Nevzat Bulut, müzeyi andıran eviyle de dikkat çekiyor

Sivas’ta 6 bin tahta parçası kullanarak kentte bulunan tarihi yapıların maketlerini yapan Nevzat Bulut, müzeyi andıran eviyle de dikkat çekiyor.

Kent merkezi Kadı Burhaneddin Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Nevzat Bulut, 2017 yılında çalıştığı iş yerinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendisine uğraş arayan Bulut, maket yapmaya karar verdi. Sivas’ta yer alan tarihi binaların maketlerini yapmaya karar veren Bulut, birbirinden güzel maketler ortaya çıkardı. Özellikle Selçuklu eserlerinin birebir minyatürlerini yapan Bulut, yaptığı maketlere müzeyi andıran evinde gözü gibi bakıyor. Şimdiye kadar 5 yapının maketini oluşturan Nevzat Bulut, her bir makette yaklaşık 56 bin tahta parçası kullanıyor. Yaptığı maketleri satmayı düşünmediğini söyleyen amatör sanatçı, Sivas’ın tanıtımı için kullanılacağı takdirde maketlerini hediye edebileceğini dile getirdi.



Bir maketi 23 ayda yapıyor

Sivas’ın tarihi yapılarının maketini yapan Nevzat Bulut, bir maketin yapımının 23 ay sürdüğünü belirterek, “Maketlerim tarihi Tren garı, 4 Eylül Kongre müzesi, tarihi Kale camii, tarihi Valilik binası ve tarihi Jandarma binası. Şu anda 5 tane yaptım. Sırada gök medrese var şimdi onun çalışmalarına başlayacağım. Bir maket yaklaşık 23 ay sürer çünkü her birinde 56 bin parça ağaç var. Bunları tek tek kesiyorum, ölçülendiriyorum, yapıştırıyorum, zımparası verniği derken 23 ay sürüyor bir tanesi. Çifte Minare, Buruciye Medresesi de olmak üzere Sivas’taki tarihi eserlerin tek tek böyle maketlerini yapacağım. Almak isteyen olursa tek tek değil de toplu halde Sivas dernekleri ve Sivas’ın tanıtımı amaçlı alınırsa o zaman satarım. Eve gelenler burayı gördüklerinde sanki bir müzeye gelmiş gibi hissediyoruz diyorlar herkes beğeniyor bende memnun oluyorum’’ şeklinde konuştu.

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