Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, iskambil oynayan 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 13 bin 185 lira ceza kesti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kahvehanede iskambil oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, kahveye baskın yaptı. İçeride 7 kişinin olduğu tespit edildi. Bu kişilere 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal', 'sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak'tan toplam 13 bin 185 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-08 10:41:36



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