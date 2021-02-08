Sivasspor’un 5 maç sonra yüzü güldü

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Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 41 mağlup eden DG Sivasspor, 5 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligin 18. haftasında 9 Ocak 2021’de evinde Gaziantep FK’yı 21 yendikten sonra Başakşehir ve Fenerbahçe ile 11 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 20, Alanyaspor’a 31 yenilip, BB Erzurumspor ile de 00 berabere kalan kırmızıbeyazlı ekip, 5 haftanın ardından Ankaragücü’nü yenerek 3 puanla yeniden tanıştı.

Süper Lig’de oynadığı 23 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan toplayan Sivasspor, 30 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya çıktı.

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