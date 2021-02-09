Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, vefatının 801. yılında Sivas’ta ki kabrinde düzenlenen programla anıldı.

Sivas Valiliği tarafından Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un vefatının 801. yılı dolayısıyla türbesinin bulunduğu Şifahiye medresesinde anma programı gerçekleştirildi. Anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge müdürü Cemal Karaca ve il protokolü katıldı. Program, Kur’anı Kerim tilavetinde bulunulmasıyla başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya, katılımcılara Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un hayatı ve yaşantısı hakkında bilgi verildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Erdemli şehirlerin, kimliği olan şehirlerin, ruhu olan şehirlerin derinliklerinde bu tür müstesna şahsiyetlerin olduğu aşikardır. Bu şahsiyetlerin inşa ettiği eserlerin varlığı bir şehre ruh ve kimlik verir. Bu gün Sivas denince akla Şifahiye, Buruciye ve Gökmedrese gibi eserlerin akla gelmesi bu muhterem şahsiyetlerin 800 yıl önceki eserleridir. Kadirşinas Sivas halkı vefasını göstermek açısından bu değerlerine sahip çıkmak, geçmişe ahde vefa göstermek açısından da anma programlarını mütevazi bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tıp ilmine çok emeği geçmiştir. Tıp fakültelerinin kurulmasında Sivas’ın bunlarla anılmasında İzzeddin Keykavus’un çok emeği vardır. Rabbim ebediyen razı olsun. Dünya döndükçe bu toprakların üzerinde bu şahsiyetlerin emeklerini unutmayacağız, unutturmamız lazım. Vefatından önce küçük bir mısrası var, onun sandukasına konulmasını istiyor. Sandukasında bulunmuyor, Farsça bir mısra, ‘Biz bu cihandan göçüp gittik, gönül derdi ektik. Matemler biçtik. Biz sıramızı savdık, nöbet sizdedir. Biz sıramızı savdık, göçüp gittik’ böyle bir dörtlüğün sandukaya konulmasını istiyor ama bulunamıyor. Kayıtlarda, Selçuknamede olan bir sözdür. Daha sonra bu kitabede bulundu buraya konuldu diye biliyorum“ dedi.

Vali Ayhan, konuşmasının ardından Sultan I. İzzeddin Keykavus’un türbesini ziyaret ederek dua etti.

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