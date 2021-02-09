İsmail öğretmen, ilk görev yaptığı okulda ders zilini 28 yıl sonra yeniden çaldı Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde 1993 yılında öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, 28 yıl sonra ziyaret ettiği okulda yeniden ders zilini çaldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde 1993 yılında öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, 28 yıl sonra ziyaret ettiği okulda yeniden ders zilini çaldı.

Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde 1993 yılında öğretmenlik yapan İsmail Sıkıcıkoğlu, ilk görev yerini 28 yıl sonra yeniden ziyaret etti. Sıkıcıkoğlu, öğretmenlik hayatına ilk başladığı Kızılelma İlkokulunda 28 yıl sonra bir kez daha ders zilini çaldı. Sıkıcıkoğlu’nun ilk ders zilin çalmasıyla aralarında 28 yıl önceki öğrencilerinin de bulunduğu farklı yaş gurubundan vatandaşlar okula akın etti. Kızılelma köyünde sömestr tatilini yapan Sıkıcıkoğlu, güzelliğiyle mest eden Oymalık Tabiat Parkı’nda doyasıya vakit geçirdi. Sıkıcıkoğlu ve beraberindekiler kardan iglo ev yaparak karında tadını çıkardı. Vatandaşlar yaptıkları iglo eve Türk bayrağı yapmayı unutmadılar. Türk bayrağıyla süslenen ev görünümüyle dikkat çekti.

Öğretmen İsmail Sıkıcıkoğlu, ilk görev yerini yıllar geçmesine rağmen unutamadığını belirterek, “Balıkesir Savaştepeliyim, bundan 30 yıl önce yine bir kış günü Aralık ayının 5’inde Dünya’nın en kutsal mesleği olan öğretmenlik mesleğine bu köyde adım attım. Bu köy bana çok şey öğretti, hayatıma çok şey kattı. Aradan 30 yıl zaman geçti. Memleketime döndüm orada hala öğretmenlik yapıyorum. Ama bir gün dahi aklımdan çıkmadı Kızılelma. İsmiyle müsemma bir köy. Hep rüyalarımı süslüyordu, kavuşma hasreti vardı kavuşmak nasip oldu. Bu 15 tatili burada geçirmek üzere kalktım, geldim. Benim küçük küçük bıraktığım çocuklarım birer aile babası, anne olmuşlar. Hatta içlerinde çocuklarını evlendirenler var. Onları böyle görüp duygulanmamak elde değil. Onlar çok duygulandı, ben çok duygulandım tarifle anlatılacak bir şey değil. Ölene kadar unutmayacağım, inşallah bundan sonra nu kadar ara vermeyeceğim” dedi.

Sıkıcıkoğlu, yıllar sonra öğrencileriyle yeniden zaman geçirdiğini ve onlarla iglo ev yaptığını belirterek, “Bu evi dün öğrencilerimle yaptık, iglo denen evlerinin benzeri diyelim, kardan tuğlalar yaptık, ördük. Üzerini köknar ağaçlarının dallarıyla kapattık. Olmazsa olmazımız Türk bayrağımızı giriş kapısına işledik” dedi.

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