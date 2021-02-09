Yeşilay’dan sigarayı bırakma çağrısı Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, Sigara Bırakma Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunarak pandemi döneminde tüm vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısı yaptı

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, Sigara Bırakma Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunarak pandemi döneminde tüm vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Akın, “Korona virüs sigara içeni sever” mesajıyla tüm vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti. Başkan Bülent Akın yaptığı açıklamada, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün bir yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan ilimizde bulunan vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman herhangi bir ücret alınmaksızın destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

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